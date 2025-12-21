

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde yılbaşı öncesinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan uygulamalarda toplam 4 bin 891 şahıs sorgulanırken, 16 aranan şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 17 adet ruhsatsız tabanca ve 155 adet fişek, 3 adet havalı tabanca, 8 gram kokain ve 78.1 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Denetimlerde toplam 3 bin 113 araç sorgulandı, 1 araç trafikten men edildi. 27 araca toplam 146 bin 615 TL idari para cezası uygulanırken, 1 sürücüye alkollü araç kullanmaktan adli işlem yapıldı.

Umuma açık iş yerlerine yönelik denetimlerde 50 iş yeri kontrol edildi. Kontrollerde 1 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 5 iş yerine çeşitli idari ihlallerden, 2 iş yerine ise kanuna muhalefetten idari ceza uygulandı.





28 şahsa toplam 258 bin 916 TL ceza

Denetlenen 15 kahvehaneden birinde kumar oynandığı ve tombala oynatıldığı tespit edildi. İş yerindeki 5 bin 100 TL, 17 adet tombala kartı ve çok sayıda tombala pulu muhafaza altına alınırken, kumar oynayan 28 şahsa toplam 258 bin 916 TL idari ceza uygulandı. İş yeri sorumlusu hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyet yetkilileri, yılbaşı öncesinde asayiş ve kamu düzenini bozan her türlü suça karşı denetimlerin artırılarak sürdürüleceğini vurguladı.