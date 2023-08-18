Bursa'da mobilya üretimi gerçekleştiren bir firma, üretim tesisindeki santralın patlama anları kameralara yansıdı. Patlama, Nilüfer ilçesinin merkezinde bulunan Doğanköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, fabrikada seri üretim kapı, mutfak dolabı, banyo dolabı ve kapak üretimi gibi faaliyetler yürütülüyor. Ayrıca müteahhitlerin projelerine tasarım aşamasından başlayarak üretim, montaj ve montaj sonrası servis hizmetleri sunuluyor. Ancak, yangın bu üretim tesisinde çıktı. Santralden kaynaklanan yoğun dumanlar, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yükselmeye başladı. Dumanların yükselmesiyle birlikte, santral aniden patladı. Patlama anı, çevrede bulunan bir vatandaşın kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olayın duyulması üzerine, çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi hızla olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında ve etkili müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Neyse ki, bu olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.