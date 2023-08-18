Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir fabrikada ısı yalıtım malzemeleri konusunda faaliyet gösteren tesis, sabah saatlerinde meydana gelen yangınla sarsıldı. Olayın meydana geldiği saatlerde, İrfaniye Mahallesi'nde yer alan fabrikada ısı yalıtım malzemelerinin üretimi sırasında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangına anında müdahale edilmesi amacıyla itfaiye ekipleri seferber edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında can kaybı yaşanmazken, fabrikada ise ciddi düzeyde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, yerel saatle 05.00 civarında İrfaniye Mahallesi'nde bulunan fabrikada meydana geldi. Vatandaşların hızlı bir şekilde itfaiye ekiplerine haber vermesi sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale ederek yangının fabrikada daha fazla yayılmasını önledi. Yapılan yoğun çaba sonucu yangın yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.