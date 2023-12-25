Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Üçevler Mahallesi Ahıska Caddesi üzerinde hareket halinde olan motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü trafikte tartışmaya başladı. 16 BCP plakalı otomobil sürücüsü lambalarda durduğu sırada motosiklet sürücünün önünü keserek araçtan indi. Tartışma büyüyünce otomobil sürücüsü kaskını aldığı motosiklet sürücüsüne kaskıyla vurmaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar otomobil sürücüsünü sakinleştirmeye çalışırken, sürücü ‘çocuğum arabada’ diyerek vurmaya devam etti.