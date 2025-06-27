Nilüfer ilçesi Beşevler Kavşağı'nda, orta refüj üzerinde karşılaşan iki farklı dilenci grubu arasında mıntıka tartışması yaşandı. Yanlarında bebek arabalarıyla dolaşan şahıslar, kısa sürede tekme tokat birbirine girdi.

Vatandaşlar tarafından anbean kayda alınan olayda, kavga sırasında bebek arabalarından biri refüjden yola fırladı. Arabada bebek bulunmaması, dilencilerin insanları kandırmak için kullandıkları yöntemleri gözler önüne serdi. Yoldan geçenlerin güçlükle ayırdığı kavga sonrası olay yerine gelen polis ekipleri tahkikat başlattı.