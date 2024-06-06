Kaza, 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. 11 Eylül Bulvarı üzerinde seyir halinde olan ve sürücüleri öğrenilemeyen 16 AEF 358 ve 55 AKY 187 plakalı otomobiller ile plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil zincirleme kaza yaptı.

Yaşanan kazada 4 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalesini yaptı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.