Bursa’da iflas eden ve tasfiye sürecinde bulunan Emegsan Mühendislik Elektrik Elektronik Makina İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İflas alacaklıları için sıra cetveli hazırlanırken, ikinci alacaklılar toplantısının tarihi de duyuruldu.

SIRA CETVELİ İNCELEMEYE HAZIR

Bursa İflas Dairesi’nin ilanına göre, iflas eden şirkete ilişkin alacak ve istihkak taleplerinin değerlendirilmesi tamamlandı. İcra ve İflas Kanunu hükümleri doğrultusunda hazırlanan alacaklılar sıra cetveli incelemeye açıldı.

Alacaklıların sıraya ilişkin şikayetlerini 7 gün içinde İcra Mahkemesi’ne, alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazlarını ise 15 gün içinde Ticaret Mahkemesi’ne yapmaları gerekiyor.

ALACAKLILAR TOPLANTISI 13 MAYIS’TA

İflas süreci çerçevesinde ikinci alacaklılar toplantısının 13 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.30’da gerçekleştirileceği açıklandı. Yetkililer, alacaklıların toplantıya şahsen katılmaları ya da yetkili bir temsilci aracılığıyla yer almaları gerektiğini ifade etti.

ŞİRKET TASFİYE HALİNDE

İflas nedeniyle tasfiye sürecinde bulunan Emegsan Mühendislik Elektrik Elektronik Makina İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile ilgili yürütülen iflas işlemlerinde, alacaklıların hak kaybı yaşamaması için ilan edilen süreler içinde başvuru yapmaları gerektiği vurgulandı.

ÜSTLENDİĞİ BAZI PROJELER

Şirket, bugüne kadar birçok önemli projeye imza atmıştı.

İşte onlardan bazıları:

Altun Tekstil (Bursa): 17 bin m² tesisin trafo tesisi ve elektrik işleri.

AVEK Otomotiv (Çanakkale): Showroom ve servis binalarının tüm elektrik sistemleri.

Bakyapı Prestij Optimum (Bursa): 990 konutluk projede elektrik işleri.

Biga Belediye Binası (Çanakkale): 19 bin m² alanda elektrik sistemleri.

Cam Elyaf (Balıkesir): Şişecam fabrikasının alçak gerilim panoları.

Doğuş Çay (İzmir-Ödemiş): Doğuş Salça Fabrikası'nın güç arttırmaları ve ilave olarak yapılan soğuk çay fabrika binasının tüm elektrik sistemleri.

İBB Biyometanizasyon Tesisi (İstanbul): 7.500 m² kapalı alanın elektrik işleri.

Karacabey Hastanesi (Bursa): 27 bin m² kapalı alanlı binanın elektrik sistemleri.

Pınar Su Fabrikası (Bursa-İnegöl): Altyapı ve üstyapı elektrik işleri.

TED Malatya Okulları: 20 bin m² alandaki eğitim binasının elektrik işleri.

Yenişehir Şişecam (Bursa): Cam kırığı tesisi ve trafo kurulumu.