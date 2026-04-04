Bursa'da yürütülen soruşturma kapsamında 31 Mart tarihinde gözaltına alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Nilüfer ilçesindeki iddiaların soruşturması kapsamında; Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 31 Mart günü "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" iddiasıyla Başkan Bozbey ile birlikte 57 kişiyi gözaltına almıştı. Nilüfer Belediyesi eski Başkanı Turgay Erdem'in de tutuklandığı eski dosya ile bu dosyanın birleştirilmesi üzerine dün 7 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmişti.

30 TUTUKLAMA, 27 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Bursa’da yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında mahkeme kararları açıklandı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 30 kişi tutuklandı, 27 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in eşi Seden Bozbey, kızı ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Toplam 64 kişi nöbetçi savcıya ifade verdi. Savcılık Mustafa Bozbey'in eşi S. Bozbey, kızı S. Bozbey G, kardeşi E. Bozbey ile Z.E.D, M.A.D, E.D, C.P.Ç, Y.A, F.Ç, Y.I. ve S.G'yi adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik, bu 11 şüphelinin adli kontrol şartıyla salıverilmesine karar verdi.