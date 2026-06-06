Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Bursa genelinde satışa sunulan güncel konut listesini yayımladı. Nilüfer, İnegöl, Karacabey, Gemlik ve Yenişehir’in de aralarında bulunduğu 10 ilçede 2+1 ve 3+1 daireler için başvuru süreci başlıyor.

Açıklanan listeye göre Bursa’daki TOKİ projelerinde yüzlerce konut satışa çıkarıldı. Projelerde yalnızca konutlar değil, bazı etaplarda dükkan ve ticaret alanları da yer alıyor. Başvurular ise projeye göre Halk Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden alınacak.

En fazla konut Karacabey’de

TOKİ’nin Bursa’daki güncel satış listesinde en fazla konutun Karacabey’de yer aldığı görüldü. Karacabey Karakoca ve Taşlık mahallelerinde farklı etaplarda toplamda çok sayıda 2+1 ve 3+1 daire satışa sunuldu.

Karacabey Karakoca Mahallesi 2. Etap’ta 294 adet 2+1, 76 adet 3+1 olmak üzere toplam 370 konut yer alıyor. Karakoca Mahallesi 3. Etap’ta 251 adet 2+1, 65 adet 3+1 olmak üzere toplam 316 konut satış listesine girdi. Karakoca Mahallesi 1. Etap’ta ise 222 adet 2+1, 81 adet 3+1 olmak üzere toplam 303 konut bulunuyor.

Taşlık Mahallesi 2. Etap’ta 172 adet 2+1, 41 adet 3+1 olmak üzere toplam 213 konut, Taşlık Mahallesi 1. Etap’ta ise 146 adet 2+1, 35 adet 3+1 olmak üzere toplam 181 konut satışa çıkarıldı. Karacabey projelerinde başvurular Halk Bankası aracılığıyla yapılacak.

Nilüfer’de 3 ayrı proje satışta

Bursa’nın en çok tercih edilen ilçelerinden Nilüfer’de de TOKİ konutları satış listesine dahil edildi. Yolçatı Mahallesi 1. Etap’ta 96 adet 2+1, 47 adet 3+1 olmak üzere toplam 143 konut yer alıyor.

Yolçatı Mahallesi 2. Etap’ta 86 adet 2+1, 34 adet 3+1 olmak üzere toplam 120 konut satışa sunulurken, Gökçeköy Mahallesi projesinde 44 adet 2+1, 13 adet 3+1 olmak üzere toplam 57 konut bulunuyor. Nilüfer projelerinde yetkili banka Halk Bankası olacak.

İnegöl ve Gürsu’da da konut satışı yapılacak

İnegöl Karalar Mahallesi’nde inşa edilen projede 83 adet 2+1, 42 adet 3+1 olmak üzere toplam 125 konut satışa çıkarıldı. Gürsu’daki projede ise 74 adet 2+1, 22 adet 3+1 olmak üzere toplam 96 konut yer alıyor. Her iki ilçedeki başvurular Halk Bankası üzerinden alınacak.

Diğer ilçelerdeki konut sayıları

Mustafakemalpaşa Yalıntaş Mahallesi’nde 50 adet 2+1, 14 adet 3+1 olmak üzere toplam 64 konut satışa sunuldu. Bu proje için başvurular Halk Bankası aracılığıyla yapılacak.

Orhaneli Fevzipaşa Mahallesi 3. Etap’ta 40 adet 2+1, 12 adet 3+1 olmak üzere toplam 52 konut, Büyükorhan Orhan Mahallesi’nde 30 adet 2+1, 15 adet 3+1 olmak üzere toplam 45 konut bulunuyor.

Yenişehir Subaşı Mahallesi 2. Etap’ta 28 adet 2+1, 12 adet 3+1 olmak üzere toplam 40 konut, Gemlik Cihatlı Mahallesi’nde 29 adet 2+1, 8 adet 3+1 olmak üzere toplam 37 konut satış listesine eklendi.

Harmancık Merkez Mahallesi’nde 18 adet 2+1, 5 adet 3+1 olmak üzere toplam 23 konut, Mustafakemalpaşa Lalaşahin Mahallesi’nde ise 13 adet 2+1, 2 adet 3+1 olmak üzere toplam 15 konut satışa çıkarıldı. Bu projelerde başvurular Ziraat Bankası üzerinden yapılacak.

Başvurular hangi bankadan yapılacak?

TOKİ Bursa satış listesindeki projelerde banka dağılımı ilçelere göre değişiyor. Gürsu, İnegöl, Karacabey, Mustafakemalpaşa Yalıntaş ve Nilüfer projelerinde işlemler Halk Bankası aracılığıyla yürütülecek.

Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, Mustafakemalpaşa Lalaşahin, Orhaneli ve Yenişehir projeleri için ise başvurular Ziraat Bankası üzerinden alınacak.

TOKİ Bursa başvurusu nasıl yapılır?

Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, TOKİ’nin ilan metinlerinde yer alan başvuru şartlarını inceleyerek e-Devlet üzerinden ya da projeye göre belirlenen yetkili banka şubelerinden başvuru yapabilecek.

Başvuru tarihleri, ödeme planı, peşinat oranı ve taksit seçenekleri ise her proje ve etap için farklılık gösterebilecek.