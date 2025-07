Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gündemdeki gelişmelere ilişkin kamuoyuna Merinos’ta düzenlenen toplantıyla açıklamalarda bulunuyor.

Bursa’da düzenlenen önemli bir toplantıda, CHP’li belediye başkanları kamuoyunu bilgilendirmek üzere bir araya geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve beraberindeki ilçe belediye başkanları, kentin sorunlarını değerlendirdikleri bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan ile CHP Bursa milletvekilleri Hasan Öztürk ve Orhan Sarıbal da katıldı.

Bursa ilçe belediye başkanlarının ardından CHP Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk, Orhan Sarıbal ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu da birlik ve beraberlik mesajı vererek gündemi değerlendirdiler.

Toplantıda dikkat çeken konuşmalardan birini Bursa Büyükşehir Belediye başkanı Mustafa Bozbey yaptı.

Bozbey, "Elbette ki bizler, Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız işlerin doğumdan ölüme kadar hizmet sunduğunun farkındayız. Her bir belediyemiz, insanın doğumundan ölümüne kadar hizmet etmektedir. Bu hizmetleri yaparken de birilerine gösteriş yapmak için değil, bilakis kayda değer, insanlara fayda sağlayacak ve onları mutlu edecek hizmetler üretmeyi amaçlıyoruz. Biraz önce de belirttiğim gibi şu anda birçok cadde ve sokakta belediyemizin hizmetleri devam etmektedir. Ancak biz bu hizmetlerin açılışlarını yapmıyoruz. O kadar çok yol yaptık ki çocuklarımız bazen gelip, “Başkanım burada kurdele keselim,” diyorlar. Ben de “Gerek yok, kullanıyor musunuz? O halde sorun yok,” diyorum. Biz işin o tarafında değiliz. Yeter ki insanlarımız yapılan işlerin farkına varsın. Bir yerde park yapmışız, üstyapılar, altyapılar yapmışız. Bunları açalım, düzenleyelim diye gelen taleplere rağmen bazen bu hizmetleri duyurmuyoruz bile. Çünkü zaten vatandaş kullanıyor. Nilüfer’de hatırlarsınız; park açılışlarında 10, 15, 20 tane başkan katılırdı, belki bir tanesini açardık. Bu da yeterdi. Bizim hesabımız, vatandaş mutlu olsun. İnsanlar bu alanları kullanırken, yapılan hizmetlerin farkına varsınlar istiyoruz.”

“Bugün sizlere daha spesifik ve güncel üç konuda kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz. Bunlardan ilki, yangınlarla ilgili. Değerli arkadaşlar, gerçekten çok üzücü olaylar yaşadık. Bir kez daha altını çizmek istiyorum: Yangınların neredeyse tamamı insan kaynaklı. Evet, bazıları elektrik tellerinden kaynaklanıyor olabilir ama temelde insan ihmali söz konusudur. Bu konuda defalarca uyardım: Anız yakmayın. Kıymetli gönüllülerimiz, kırsalda çalışan vatandaşlarımız, lütfen anız yakmayın. Bu alışkanlık, doğanın dengesini bozmakta, binlerce canlının yok olmasına neden olmaktadır. Kim bu anız yakma işini çiftçimizin aklına soktuysa gerçekten yazık. Ayrıca bacalarımızı temizletmeli, elektrik tesisatlarımızı kontrol ettirmeliyiz. Her birimizin bu tedbirleri alması gerekiyor. Evimizde de bu önlemleri almalıyız. Sonra "keşke" dememek için şimdiden önlem almalıyız. Bu tedbirler alındığında yangınlarla ilgili çok ciddi mesafe kat etmiş olacağız. Bursa’da son 15-20 gündür neredeyse her gün bir yerde orman yangını çıktı. Bunların çoğu insan kaynaklıydı. Elbette müdahalede bulunuyoruz. Bu bağlamda yüz kadar yangın tankeri dağıttık. Şu anda da yeni tankerlerin alımını sürdürüyoruz. Bu tankerlerin ne kadar işe yaradığını hep birlikte gördük. Bölgedeki muhtarlarımıza teslim ettiğimiz bu araçlar, yangın esnasında köylülere destek oldu. Çünkü yangına en hızlı onlar müdahale edebiliyor. Bir yandan itfaiye teşkilatımızın teknik ve insan kaynağını artırırken, diğer yandan bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarına da ağırlık veriyoruz.”

Muhabir: ŞERİFE ÖZ