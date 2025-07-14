

İlan.gov.tr adresinde yayınlanan ilanda; Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Osmangazi ve Orhaneli ilçelerinde bulunan 3 konutu açık artırma ile satışa çıkarıldığını duyurdu. İlana çıkan konutlar, 2 milyon 648 bin TL'den başlayan fiyatlarla 30-31 Temmuz'da, açık artırma usulü ile satılacak. Satışa çıkarılacak konutlar için yüzde 25 peşinat ve 72 ay vade seçenekleri sunulacak.

KATILIM BİLGİLERİ

Vatandaşlar, müzayede hakkında detaylı bilgilere ve başvuru koşullarına Emlak Yönetim internet sitesi olan emlakmuzayede.com.tr adresinden veya 444 84 34 numaralı telefondan bilgi alabilecek. Oturumlar, TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Çankaya Bilkent Otel'de gerçekleştirilecek.

KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

Muhammen bedeli 1.499.999.- TL'ye kadar olanlar için 100.000. TL,

Muhammen bedeli 1.500.000 - 2.499.999.- TL'ye kadar olanlar için 200.000. TL,

Muhammen bedeli 2.500.000 - 4.499.999.- TL'ye kadar olanlar için 300.000 TL,

Muhammen bedeli 4.500.000.- 9.999.999.- TL'ye kadar olanlar için 700.000 TL

Muhammen bedeli 10.000.000.-TL ve üstünde olanlar için 1.000.000 TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.

Kaynak: ilan.gov.tr