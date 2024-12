Toplantıya, Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu İcra Heyeti Başkanı Murat Eryağan ve icra heyeti üyeleri katıldı. Başkan Eryağan, yaptığı açıklamada dünya genelindeki insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, süregelen zulüm ve adaletsizliklere karşı duyarlılık çağrısında bulundu. Eryağan, konuşmasında özellikle Filistin, Uygur Türkleri üzerindeki baskılar ve bu zulümlerin sorumlusu olan devletlerin üzerine vurgu yaptı.

İsrail’in Filistin topraklarında yıllardır uyguladığı sistematik soykırım ve işgal politikalarının, insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden biri olduğunu belirten Eryağan, bu zulüm karşısında uluslararası toplumun sessizliğini eleştirerek "İsrail’in Filistin halkına uyguladığı işkence politikası , insanlık onurunu ayaklar altına almaktadır. Filistin topraklarının özgürlüğü ve Filistin devletinin bağımsız olarak kurulması için daha kararlı adımlar atılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

‘BU ZULÜM TÜM İNSANLIĞI HEDEF ALMAKTADIR’

Doğu Türkistan’da Uygur Türkleri üzerinde devam eden baskı ve asimilasyon politikalarına da değinen Eryağan, Çin’in insan haklarını hiçe sayan bu uygulamalarının uluslararası toplum tarafından güçlü bir şekilde kınanması gerektiğini ifade etti. Eryağan, “Çin’in Uygur Türklerine yönelik zulmü yalnızca Müslüman halkı değil, tüm insanlığı hedef almaktadır. İnsanlık onuru için bu zulme sessiz kalamayız” dedi.

KÜRESEL GÜÇLERİN İNSAN HAKLARI KARNESİ ZAYIF

Murat Eryağan, konuşmasında, dünya genelinde insan hakları ihlallerine zemin hazırlayan ve bu ihlalleri gerçekleştiren devletlere de sert eleştiriler yöneltti. Eryağan, “ABD’nin Irak işgalinde işlediği insanlık suçları, Rusya’nın Suriye ve Ukrayna’daki çatışmalarda oynadığı rol, Çin’in Doğu Türkistan’daki baskıları ve İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalleri, insanlık vicdanında derin yaralar açmıştır” ifadeleriin kullanarak, bu ülkelerin insan hakları karnesinin son derece zayıf olduğuna vurgu yaptı.

‘SADECE BİR GÜN HATIRLANMAMALI’

Basın toplantısında konuşmasını sürdüren Eryağan, dünyanın farklı bölgelerinde mazlum halkların yaşadığı trajedilere karşı duyarlılık çağrısında bulundu. “İnsan hakları sadece bir gün hatırlanacak bir kavram değildir. Her gün, her an hakları gasp edilen tüm mazlum halkların yanındayız” diyen Eryağan, Filistin, Doğu Türkistan, Myanmar, Yemen, Sudan ve Suriye’deki zulümlerin bir an önce sona ermesi çağrısında bulundu. İnsan haklarının evrensel bir değer olduğuna vurgu yapan Eryağan tüm dünya liderlerini ve halklarını daha adil, daha özgür ve daha huzurlu bir dünya için birlikte hareket etmeye davet etti.