Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı, 17 yaşındaki Batın Barlas Çeki’nin yaşamını yitirdiği trafik kazasına karışmıştı. Kazayla ilgili devam eden yargı sürecinde, yerel mahkemenin verdiği 4 yıl 2 aylık hapis cezası üst mahkeme tarafından bozulmuş ve davanın yeniden görülmesine başlanmıştı. Davanın ikinci duruşması ise bugün yapıldı.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Ekol TV muhabiri Gamze Şimşek'in haberine göre, Zehra Kınık’ın yeniden yargılandığı davada karar çıktı. Kınık, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.