Fabrikada örgütlü işçiler, öğle yemeği sırasında yemekhanelerde masalara çatal ve kaşıklarını vurarak ritim tutup sloganlar atarak taleplerini dile getirdi. Ortak açıklamada işçiler, geçim sıkıntısına ve enflasyonun altında kalan zam tekliflerine "evet" demeyeceklerini, haklarını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.



Bildiğiniz gibi, Türk Metal Sendikası ile MESS arasında yürütülen 2025-2027 dönemi Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmazlık yaşandı. Bu anlaşmazlık, ülke genelinde birçok fabrikada olduğu gibi Mudanya'daki Yazaki fabrikasında da öğle yemeğinde çatal-kaşık eylemine dönüştü.



Sendika, ilk 6 ay için yüzde 20 zam ve seyyanen 35 TL artış talep ederken, MESS'in yüzde 5 zam ve 11,50 TL teklifi, işçiler tarafından "yoksulluğu dayatan teklif" olarak nitelendiriliyor.