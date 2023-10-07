İnegöl İl Olma Çalıştayı Başkanlığınıdq yürüten İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, toplantıya davet edilen 140 isim içinde neden siyasi parti temsilcilerinin olmadığını açıkladı.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ , MHP lideri Devlet Bahçeli'nin il olma ateşini yeniden yakması üzerine İnegöl'de sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldiklerini söyledi. Türkiye genelinde bu konuya en çok İnegöl'ün sahip çıktığını söyleyerek , ilçe genelinde yürüyüş yaptıklarını daha sonra ise basına kapalı olarak çok sayıda toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. 15 kişilik ekibin yaptığı ön çalışmaların ardından çalıştay yaptıklarını ifade eden Uğurdağ, neden siyasi partilerin çağrışmadığına yönelik eleştirilerin olduğunu hatırlatarak, " Biz kendi aramızda bu konuyu konuştuk. Yaptığımız değerlendirmelerde konunun siyasi olması nedeniyle çağrılmaması daha doğru bulundu. Çünkü önce biz sivil oluşum olarak İnegölle ilgili swot analizini çıkarmak istiyoruz. Belki bir iki toplantı daha olacak. Ortaya çıkaracağımız raporların ardından devreye elbette ki siyasi partilerimiz de girecek. 140 içinde siyasi partilerimiz yok diye alınganlıklar oldu. Alınmayın. Sizler daha sonra İnegölün il olması konusunda en önemli ayak siz olacaksınız. Sizleri ziyaret ederek sizlere dosyalarınızı sunacağız " dedi