Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Bursasporlular Derneği Başkanı Şenol Dolar ile eski Milli basketbolcu Necmi Ton’un cenazeleri Sanat, Spor, Siyaset ve Basın camiasını biraraya getirdi.

Bursa Kültürpark’ta işletmeciliğini yaptığı restoranda geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden bir dönem Bursa eğlence hayatına yön veren eski kulüp ve restoran işletmecisi Şenol Dolar, sevenleri eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Dolar’ın Bursa Ulucamii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının hemen ardından Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden eski milli basketbolcu ve antrenör Necmi Ton’un cenaze namazı da kılındı. Necmi Ton oyunculuk hayatının büyük bir bölümünü Beşiktaş’ta geçirdi. Halen NCAA’de antrenörlük yapan Ali Ton’un da babası olan Necmi Ton Şekerspor, Karşıyaka ve Oyak Renault formaları da giydi.

Her iki ismin son yolculuğunda sanattan spora ve siyasete kadar Bursa’nın tanınmış simaları Ulucami bahçesinde bir araya geldi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcı Recep Altepe, İyi Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, Yeşim Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Şankaya’da her iki cenaze içinde saf tutanların arasında yer aldı.

Alınan helalliklerin ardından cenazeler defnedilmek üzere kabristanlarına götürüldü.