Yaşanan olay, kentte gözlerden uzak şekilde yaşayan ihtiyaç sahiplerinin durumunu bir kez daha gündeme getirirken, bireysel çabalarla başlayan yardım hareketinin kısa sürede organize bir desteğe dönüşmesi dikkat çekti. 'Askıda poğaça' uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşan Hakkı Korkut'un, sahada birebir temasla tespit ettiği vakalardan biri olan Orhan Kılıç'ın hikayesi, zor durumda insanlara yardım elinin en somut örneklerinden oldu.

'Kapı yoktu, karın altında battaniyeyle yatıyordum'

Zor şartlar altında yıllarca hayat mücadelesi verdiğini anlatan Orhan Kılıç, 'Ben yaklaşık 50 senedir bu evde oturuyorum abi. Yaşım 75-78 civarında. Bu hale nasıl düştüm ben de anlamadım. Kapı yoktu evde, kar yağıyordu içeri. Ben tek battaniyenin içinde yatıyordum. Soğuktan titriyordum. Fareler vardı, onların içinde yatıyordum. Çöplerin içinde yaşadım resmen. Aşağı yukarı 10 sene bu şekilde geçti. Ne üstüme baktım ne başıma baktım. Günlük işe gidiyordum, ne kazanırsam onunla karnımı doyuruyordum, sonra yine aynı hayata dönüyordum' dedi.

Kılıç, yaşadığı çaresizliği şu sözlerle sürdürdü:

'Hiçbir şeyim yoktu abi. Yatacak battaniyem bile yoktu. Kışın çok zor geçiyordu. Ellerim ayaklarım titriyordu hâlâ titriyor. Ailemden koptum, tek başıma kaldım. Kimse gelmedi, kimse sormadı. Bir tek bu abi geldi, 'bir ihtiyacın var mı' dedi. Allah razı olsun, o günden sonra hayatım değişmeye başladı.'

'Battaniyenin altında titreyen bir insan gördüm'

Mahallede 'Poğaçacı abi' olarak bilinen Hakkı Korkut ise Orhan Kılıç ile karşılaşma anını şu sözlerle anlattı:

'Ben her gün sahadayım. İhtiyaç sahiplerine poğaça dağıtıyorum. Askıda poğaça uygulamasıyla hayırseverlerin desteğini ulaştırıyoruz. Orhan amcamızı da bu şekilde fark ettim. Eve girdim, boş sandım ama bir baktım battaniyenin altında biri var. Yaklaştım, dişleri titriyordu. 'Amca sana kimse yardım etmiyor mu' dedim. O an gerçekten çok etkilendim.'

Korkut, yardım sürecini ise şöyle aktardı:

'Hemen o gün elimizden ne geliyorsa yapmaya başladık. Önce temizlik yaptık, sonra kendisini alıp tıraş ettirdik, kıyafetlerini yeniledik. Sosyal medyada paylaştım. Çok kişi destek olmak istedi ama bir iş insanı çıktı, tüm masrafları üstlendi. Ev tadilatı, otel süreci, kıyafetler Hepsini karşıladı. Şu an ev baştan aşağı yenileniyor.'

'Mahallenin en güzel evi olacak'

Sürecin sonuna yaklaşıldığını belirten Korkut, 'Şu an tadilat bitmek üzere. Sağlık kontrolleri yapılacak. Allah nasip ederse Orhan amcamızı yeniden evine yerleştireceğiz. Mahallenin en güzel evi olacak inşallah. Yetkililer huzurevine yerleştirmek istedi ama kendisi kabul etmedi. Biz de kendi evinde en iyi şartları sağlamak için çalışıyoruz' diye konuştu.

'Onun gibi çok insan var'

Yaptığı yardımların sadece bir kişiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Korkut,

'Eşimle birlikte poğaça yapıyoruz, askıda poğaça olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Hayırsever vatandaşlar da destek oluyor. Ama Orhan amca gibi çok insan var. Gözden uzak yaşayan, kimsenin fark etmediği insanlar. Bunların görülmesini istiyorum' ifadelerini kullandı.

Yıllarca yokluk ve yalnızlık içinde hayat mücadelesi veren Orhan Kılıç'ın hikayesi, mahallede başlayan bir dayanışmanın nasıl büyük bir değişime dönüştüğünü gözler önüne serdi.