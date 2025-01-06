DOSAB'dan yapılan açıklama şöyle;

Geçtiğimiz yıl açılan DOSAB-Otoyol bağlantısının ardından trafiğin daha da rahatlaması için Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi içinde yapılan düzenlemeler etap etap devreye giriyor. UKOME tarafından da onaylanan yeni ulaşım planı DOSAB Bölge Müdürlüğü'nün yatırımları ile hayata geçiyor.

İlk olarak Mustafa Karaer Caddesi-Yıldız Sokak üzerinden otoyola olan bağlantı için BUTGEM önünde kavşak düzenlemesi devreye girmişti.

Şimdi de Mustafa Karaer Caddesi ile Ali Osman Sönmez Caddesi bağlantılarını kapsayan trafik akışında yeni bir dönem başlıyor.

8 Ocak Çarşamba günü sabah saat 10:00'dan itibaren Mustafa Karaer Caddesi'nden Ali Osman Sönmez Caddesi'ne girişler Begonya Sokak (İş Bankası-PTT) önünden olacak. Begonya Sokak'ta trafik akışı güney-kuzey yönünde tek yön olarak devam edecek.

Yeni düzenleme ile ilgili olarak trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, DOSAB katılımcısı firmaların işe arabasıyla gelen çalışanlarını ve tedarikçilerini uyarmaları önem arz etmektedir.

Trafik akışı aşağıdaki görseldeki gibi olacak.