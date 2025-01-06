Osmangazi Belediyesi, ‘Osmangazili Çocuklar Uludağ’da Hız Kar ve Macera’ sloganıyla hayaya geçirdiği proje ile hayatlarında hiç Uludağ’a gitmemiş olan çocuklara beyaz cennete kayak yapma imkanı sunuyor. Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği işbirliğinde düzenlenen proje, Osmangazi’nin 136 mahallesinde ikamet eden ve daha önce hiç Uludağ’da giderek kayak yapmamış olan çocukları kapsıyor. Hayata geçirilen proje ile Ocak ve Şubat ayları içerisinde haftanın 4 günü Uludağ’a turlar düzenlenecek. Proje kapsamında düzenlenen ilk tura, Çirişhane, Sırameşeler, Küplüpınar ve Soğanlı mahallelerinden toplam 21 çocuk katıldı.

Osmangazi Belediyesi Merkez Bina önünde toplanan çocuklar, teleferik ile kayak pistine götürüldü. Uludağ’a ayak basar basmaz büyük heyecan yaşayan çocuklara, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği üyeleri tarafından kayak takımları giydirildi. Çocuklara, uzman kayak eğitmenleri tarafından gönüllü olarak kayak eğitimi verildi. Hayatında hiç kayak takımlarıyla kayak yapmamış olan çocuklar, aldıkları 2 saatlik eğitimin ardından tek başına kayak yapmanın heyecanını yaşadı. Osmangazi Belediyesi’nin öncülüğünde hayatlarında ilk kez Uludağ’a çıkarak kayak yapma fırsatı bulan çocukların mutluluğu ise yüzlerinden okundu.

“Hayatımızın en güzel gününü yaşadık”

Çok güzel bir gün geçirdiklerini dile getiren çocuklar, “ Hayatımızda ilk kez Uludağ çıktık ve kayak yaptık. Kayak hocalarımızdan kayak eğitimi alarak, kayak yapmayı öğrendik. Bugün hayatımızın en güzel günüydü ve çok mutlu olduk. Bize bu imkanı sunan Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a teşekkür ederiz” diye konuştu

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ise yaptığı açıklamada, “Çocuklarımıza kayağın üzerinde durma, düz kayma ve kar sapanını öğrettik. Çocuklar keyifle kayak yaptı; biz de onlara keyifle bu işi öğrettik. Bugün 20 hocamızla birlikte gönüllü olarak hizmet verdik. Böyle bir projeyi hayata geçirdiği için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Programın sonunda çocuklara, Sarıalan’daki Osmangazi Belediyesi’ne ait Sarıalan Taş Konak Sosyal Tesisleri’nde sucuk ekmek ikramı yapıldı.