İslam alemi Kurban Bayramı'nı kutlarken, Bursalı vatandaşlar da belediyelerin belirlemiş olduğu kesim alanlarına akın etti. Bir yandan da kurban satışlarının devam ettiği Osmangazi Belediyesi Hijyenik Kurban Tesisi'nde kurban ibadetlerini yerine getirmek isteyen binlerce vatandaş, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Oto pazarını aratmayan kesimhane havadan görüntülendi. Belediyelerin temizlik ekipleri de vatandaşların kurbanlarını hijyenik ortamda kesmesi için yoğun çaba harcarken, vatandaşlar da uzun araç kuyrukları sebebiyle bunaldı.



Bayramın daha ilk günü olmasına rağmen kıyasıya pazarlıkların devam ettiği pazarda kurbanlıkların satışını bitirdiğini belirten satıcılar ise, "Uygun fiyata verdiğimiz için elimizde bir kaç tane kurbanlık kaldı. Allah kabul etsin. Diğer esnafta nasıl bilmiyorum. Ama bizim satışlarımız güzeldi" şeklinde konuştu.

Saatlerce kuyrukta bekleyen sürücüler ise, "Herkesin bayramı mübarek olsun. saatlerdir yoldayız. İnşallah kurbanımızı alıp kesip evimize döneceğiz" dedi.