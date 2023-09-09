Bursa'da uzun süredir devam eden kazı çalışmaları, Bursa YHT Projesi Gar Yapım Çalışmaları ve Bursa Emek Şehir Hastanesi Metro Hattı Projesi sebebiyle Geçit bölgesindeki trafik sıkıntısına son veriyor. AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, okulların açılmasından önce Mudanya yolundaki trafik sorununu çözmek için yoğun çaba harcandığını belirtti ve pazartesi gününden itibaren Geçit bölgesinde yolun 2 şerit geliş, 2 şerit gidiş olmak üzere trafiğe açılacağı müjdesini verdi.

Yüksek Hızlı Tren projesi hakkında da bilgi veren Özen, Geçit bölgesinde inşa edilen garın Türkiye'deki diğer tren garları arasında en kapsamlı olanı olacağını açıkladı.

Bursa Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı Projesi ise devam ediyor ve tamamlandığında Bursa'nın Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımı olacak. Bu proje hakkında Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve diğer ilgililerle birlikte incelemelerde bulunan Özen, projenin detaylarını müteahhit firma yetkililerinden aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün'ün de katıldığı toplantıda, Emek-Şehir Hastanesi arasındaki raylı sistem çalışmaları ve Bursa Yüksek Hızlı Tren Hattı çalışmaları değerlendirildi.

Özen, Geçit bölgesindeki trafik sıkıntısının çözümü için çaba harcandığını ve pazartesi günü yolun 2 şerit geliş, 2 şerit gidiş olmak üzere trafiğe açılacağını belirtti. Ayrıca, hızlı tren projesinin planlandığı şekilde ilerlediğini ve 2025'te test sürüşlerinin başlayacağını ve açılışın yapılacağını söyledi. Bu projelerin Bursa için büyük önem taşıdığını vurgulayan Özen, halkın projelerin gelişimini yakından takip ettiğini ifade etti.