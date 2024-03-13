Bursa'da bugün sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 6 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 18 derece olacak.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 6 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde gök gürültülü sağanak yağışlı havayla beraber en yüksek sıcaklık 18 dereceye kadar tırmanıyor.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ