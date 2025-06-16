İlan.gov.tr adresinde yayınlanan ilanlarda; Bursa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından Yıldırım ilçesinde 87 m² arsa 8 milyon 471 bin 625 TL, Nilüfer ilçesinde 31 m² daire 1 milyon TL, Osmangazi ilçesinde 132 m² daire 2 milyon 650 bin TL, Osmangazi ilçesinde 66 m² daire 1 milyon 300 bin TL, Osmangazi ilçesinde 3.710 m² tarla 2 milyon 968 bin 552 TL, Osmangazi ilçesinde 1.432,52 m2 yüzölçümlü zeytinlik 1 milyon 146 bin 16 TL, Osmangazi ilçesinde 1.840,41 m2 yüzölçümü zeytinlik 1 milyon 472 bin 328 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.
Yenişehir İcra Dairesi tarafından Bursa İli Yenişehir İlçesi Yenigün Mah.Kozdere Cad.No.17 adresinde bulunan 100 m² daire 3 milyon TL, Yenişehir İlçesi Karasıl Köyünde bulunan 8.650 m² tarla 6 milyon 435 bin 600 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.
Mustafakemalpaşa İcra Dairesi tarafından Mustafakemalpaşa İlçesi Dere Mahallesinde bulunan 246 m² arsa 834 bin 900 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.
İşte o ilanlar;

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Kaynak: ilan.gov.tr