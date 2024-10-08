Toplantıda AFAD Başkanı Okay Memiş ve İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, 81 il valisine hitap ettikten sonra, Bursa Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında il düzeyindeki görüşmelere devam edildi.

Türkiye'de afet risklerine yönelik çalışmalar hız kazanırken, 2022-2030 yıllarını kapsayan Türkiye Afet Risklerini Azaltma Planı (TARAP) hazırlandı. Bu planda 11 farklı afet türü için 17 amaç, 66 hedef ve 227 eylem belirlendi. Bursa'nın yerel düzeydeki karşılığı olan Bursa İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) ise 2021 yılında oluşturulmaya başlandı. Bursa Valiliği İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda çeşitli kurum, belediye, üniversite, STK ve akademik odalarla iş birliği yapılarak hazırlanan planda, deprem, sel, kütle hareketleri, endüstriyel kazalar ve iklim değişikliği kaynaklı tehlike türlerinin etkilerini azaltmaya yönelik 6 amaç, 24 hedef ve 125 eylem belirlendi.

Bursa İl Afet Risk Azaltma Planı çerçevesinde kabul edilen 125 eylemden 44'ü depremle ilgili riskleri azaltmaya yönelik olarak belirlendi. İmar planlarının revize edilmesi için 20 eylem, kentsel dönüşüm ve rezerv alanlar için ise 16 eylem planlandı. Ayrıca, depremin tetikleyici olabileceği ikincil afetlerden kütle hareketleri için 13 eylem de içerikte yer aldı. Bursa'da acil yapılması gereken çalışmalar öncelikli eylemler arasında belirlendi; bu doğrultuda 125 eylemden 9'u öncelikli olarak seçildi. Plandaki eylemlerin yüzde 36'sı gerçekleştirildi ve öncelikli eylemlerin ilerleme oranı yüzde 53 olarak kaydedildi.