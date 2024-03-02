Gürsu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Gürsu Mesire Alanı’nda hazırlıklar tamamlandı. Muhteşem doğası, eşsiz manzarası ve balon evleri ile dikkat çeken Mesire Alanı tam donanım bir kompleks olarak hizmet verecek.

Gürsu Belediyesi’nin Dışkaya Yolu üzerinde projelendirdiği Mesire Alanı’nda alt yapı çalışmaları tamamlandı. Çok yakın zamanda resmi açılışını yapacak olan Gürsu Mesire Alanı’nda piknik ve barbekü alanları, at biniciliği alanı, kır lokantası, balon evler, yürüyüş yolları gibi birbirinden farklı sportif aktivite ve sosyal yaşam alanı yer alacak.

“Benzersiz bir manzara, eşsiz bir doğa”

Son çalışmaları yerinde inceleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Mesire Alanımız açılış için gün sayıyor. Ben hemşehrilerimize birden fazla güzelliği özellikle göstermek için sabırsızlanıyorum. Kır lokantamız eşsiz manzarası ile hem özel günlerin tek adresi olmaya aday, hem de birbirinden güzel organizasyona ev sahibi olmak için hazır. Keza Mesire Alanı’ndaki yaklaşık 80 dönümlük alan hem piknik hem de yürüyüş ihtiyacı için biçilmiş kaftan. Balon evlerimizin son rötuşları yapılıyor. Bu güzel alanın en çok gençlerin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Birbirinden güzel hazırlıklarımızın yapıldığı projemizi açmak için sabırsızlanıyoruz” diye konuştu.