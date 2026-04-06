Osmangazi Belediyesi'nin Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında ağırladığı kardeş şehirlerden gelen misafirler, Başkan Erkan Aydın ile bir araya gelerek dostluk ve iş birliği mesajları verdi. Başkan Aydın ve heyet, Osmangazi Meydanı'nda açılışı gerçekleştirilen 700. Yıl Açık Hava Sergisi'ni gezdi.

Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi'nin 700. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere kardeş şehirlerden Bursa'ya gelen misafirler, Bursa'nın fethi yürüyüşü öncesinde Osmangazi Belediyesi'ni ziyaret etti. Arhangay, Mamuşa, Stari Grad, Gazi Mağusa, Mehmetçik belediye başkanları ve heyetleriyle Romanya Köstence'den gelen iş kadınlarının yer aldığı konuklar, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile bir araya gelerek, Bursa'da bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bu tür organizasyonların, şehirler arasındaki ilişkinlerin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu belirten konuklar, Başkan Aydın'a hediyelerini sundu. Kardeşlik bağlarının güçlendiği ziyarette Başkan Erkan Aydın da dostluk mesajları vererek, Bursa'nın tarihini ve kültürünü yansıtan hediye takdiminde bulundu.

'Birlik ve beraberliği kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz'

Kardeş belediye başkanları ve heyetlerine Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Etkinliklerine katıldıkları için teşekkür eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Ziyaret kapsamında özellikle Balkanlar, Avrupa ve Orta Asya'dan gelen kardeş belediyelerimizle ilişkilerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu tür etkinlikler vesilesiyle bir araya gelmek bizim için son derece kıymetli. Aynı şekilde bizler de kardeş belediyelerimize ziyaretler gerçekleştirerek bu ilişkileri daha somut bir zemine taşımak istiyoruz. Ortak projelerle bu iş birliğini güçlendirerek, aramızdaki kaynaşmayı ve birlik beraberliği kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz' ifadelerini kullandı.

Bursa'nın Fethi'nin 700. Yılı Etkinlikleri kapsamında Osmangazi'de olmaktan büyük mutluluk duydukları belirten Arhangay, Mamuşa, Stari Grad, Gazi Mağusa, Mehmetçik belediye başkanları ve heyetleri ise yapılan karşılıklı ziyaretlerle Osmangazi Belediyesi ile kardeşlik bağlarının artarak devam edeceğinin söyledi.

700. yıla özel zafer takları Sergilendi

Osmangazi Belediye binasındaki başkanlık makamında gerçekleşen buluşmanın ardından Başkan Erkan Aydın ve yurt dışından gelen heyet, Osmangazi Meydanı'nda bulunan 700. Yıl Açık Hava Sergisi'ni gezdi. Bursa'nın fethinin 700. yıl dönümü vesilesiyle oluşturulan 700. Yıl Zafer Takları hakkında bilgiler alan heyet, Bursa'nın kadim tarihinin dönüm noktalarının ve yaşanan gelişmelerin aktarıldığı eserleri dikkatle inceledi. Başkan Erkan Aydın, konuklarıyla yakından ilgilenerek kentin tarihi ve kültürü hakkında bilgiler verip hatıra fotoğrafı çektirdi.