Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), meraların iklim değişikliğine karşı korunmasına yönelik önemli bir adım attı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen 'Erasmus+ Programı' kapsamında yer alan 'Climate-Smart Steps in Grassland Management and Improvement' başlıklı projenin ikinci ulusötesi toplantısı İspanya'nın Merida kentinde gerçekleştirildi. Toplantıya, farklı ülkelerden projeye katkı sunan uluslararası ortak kurum temsilcileri katıldı. Proje yürütücülüğünü üniversite öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hanife Mut'un üstlendiği çalışma kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, proje süresince elde edilen çıktılar değerlendirilirken, ortak kurumların yaygınlaştırma faaliyetleri ele alındı ve projenin ilerleyen süreçlerine ilişkin yol haritası belirlendi. Ayrıca sürdürülebilir mera yönetimi ve iklim dostu tarım uygulamalarına yönelik geliştirilen yenilikçi yaklaşımlar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Program çerçevesinde gerçekleştirilen teknik ziyaretlerde, Extremadura Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi (CICYTEX) bünyesinde faaliyet gösteren 'Finca La Orden-Valdesequera' enstitüsü ziyaret edildi. Yaklaşık 7 bin dekarlık yarı doğal mera alanına sahip araştırma sahasında, bitki genetik kaynaklarının korunduğu gen bankası, mera alanları ve hayvancılık işletmeleri yerinde incelendi. İncelemelerde, modern hayvancılık uygulamaları ile mera yönetimi stratejileri hakkında bilgi edinildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Üniversitemizin koordinatörlüğünde yürütülen bu proje ile uluslararası alanda önemli bir iş birliği ağı oluşturuyoruz. Elde edilen bilimsel çıktılar ve saha deneyimleri, hem ülkemiz hem de küresel ölçekte sürdürülebilir mera yönetimine katkı sunacaktır. Bu tür projelerle bilimsel üretimimizi artırmaya ve uluslararası iş birliklerimizi güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.