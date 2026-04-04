Mollaarap Mahallesi'nde bulunan Balabanbey Kalesi'nden başlayan fetih yürüyüşü; Eşrefiler Caddesi, İpekçilik Caddesi, Setbaşı, Atatürk Caddesi ve Ulu Cami güzergâhı takip edilerek Tophane'de tamamlandı. Program kapsamında gerçekleştirilen nöbet değişimi töreninin ardından Osmangazi ve Orhangazi türbeleri de ziyaret edildi.

Protokol yürüyüşte yer aldı

Fetih kutlamaları ve fetih yürüyüşüne Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Bursa Milletvekilleri Mustafa Varank, Refik Özen, Mustafa Özdemir, Osman Mesten, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Emel Gözükara Durmaz ve Selçuk Türkoğlu ile Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Başkanvekili Orkun Gazioğlu, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ve il protokol üyeleri katıldı.

Yürüyüşte ayrıca Kuruluş Osman dizisi oyuncuları Mert Yazıcıoğlu ile Alina Boz da yer alırken mehteran takımının marşları eşliğinde gerçekleşen korteje vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla destek verdi.

"Bursa bir medeniyetin doğduğu şehir"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam konuşmasında Bursa'nın Osmanlı tarihindeki önemine dikkat çekerek, böylesine anlamlı bir günde ecdadın minnetle anıldığını ifade etti. Çam ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un selamlarını da iletti.

"Bursa'nın mirası geleceğe ışık tutuyor"

Bursa Valisi Erol Ayyıldız ise Bursa'nın Osmanlı'nın ilk başkenti olarak tarihi ve manevi açıdan büyük bir değer taşıdığını belirterek, bu mirasın günümüzde de önemini koruduğunu söyledi. Ayyıldız, Bursa'nın geçmişten aldığı güçle geleceğe yön vermeye devam ettiğini vurguladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Orkun Gazioğlu konuşmasında Bursa'nın sadece fethedilen bir şehir olmadığını, aynı zamanda Osmanlı'nın devlet yapısının ve medeniyet anlayışının şekillendiği önemli bir merkez olduğunu ifade etti. Gazioğlu, 2026 yılının Bursa'da 700. Fetih Yılı olarak ilan edildiğini belirterek bu sürecin sadece bir anma değil, tarihi mirası anlama ve geleceğe taşıma yılı olduğunu söyledi.

Düzenlenen program, Bursa'nın köklü tarihine vurgu yapılırken vatandaşların yoğun katılımı ve coşkulu atmosferle tamamlandı.

Kaynak: İHA