Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü tarafından düzenlenecek olan Gençlik Kampı başlıyor.

Bursa Büyükşehir Gençlik Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kamplarımız 24 Haziran 2024 Pazartesi günü başlayıp, 7 Eylül 2024 Cumartesi günü sona ermektedir. Kamplarımız kız ve erkek olmak üzere 11 dönemden oluşmaktadır. Gençlerimize, liderleri ve aktivite uzmanları eşliğinde 6’şar gün olacak şekilde düzenlenecektir. Kampımızda 1 adet basketbol, 1 adet futbol ve 1 adet voleybol sahası vardır.

Aynı zamanda masa tenisi, mini golf, badminton, tenis, matrak, okçuluk, bocce, cornhole, dart, mangala, kano ve deniz aktivitelerinin yanı sıra el sanatları (ebru , makrome, boncuk, taş boyama vs) ile tiyatro, müzik, halk oyunları, Bursa kültür gezileri yapılmaktadır.

ÖNEMLİ

Online kayıt tamamlandıktan sonra mutlaka veli izin formu, nüfus cüzdanı ve kimlik fotokopisinin şeffaf dosya ile kampa gelirken getirilmesi gerekmektedir. Araçlar kampların ilk günü Merinos 17 No’lu Kuzey kapıdan saat 10:00’da kalkacaktır.



GEREKLİ EVRAKLAR

Veli İzin Formu, Nüfus cüzdanı, Kimlik fotokopisi,

KAMPA GELİRKEN GETİRİLECEK MALZEME LİSTESİ

Çalabiliyorsa müzik aleti, Varsa şahsi ilaçları, Nüfus cüzdanı, Kalem, defter, Yağmurluk, mont, Yedek iç çamaşırı, Spor ayakkabısı, Havlu, Eşofman alt ve üst, Terlik, Diş fırçası ve macunu, Sabun, şampuan, Kişisel hijyen malzemeleri (tuvalet kâğıdı,ıslak mendil v.b.), Mayo veya Haşema,

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Merinos AKKM 17 No’lu Kuzey Kapısı 1. Kat

İrtibat: 0224 716 22 53 – 54 Mail: [email protected]