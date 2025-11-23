

Bursa ekonomisinin en önemli saha çalışmalarından biri olan ‘Bursa 250 Büyük Firma Araştırması' kentin üretim, ihracat, istihdam ve katma değer performansını ortaya koyarken, küresel ve ulusal ekonomik gelişmelerin firmalar üzerindeki etkilerini de yansıtıyor. 250 büyük firma, 2024 yılı net satış tutarları esas alınarak sıralandı. Söz konusu araştırma kapsamında firmalar, katma değer, öz kaynak, aktif toplamı, vergi öncesi dönem kâr/zarar, ihracat, istihdam, üretimden satışlar ve FAVÖK göstergelerine göre de değerlendirildi.

BURSA'NIN İLK 10 FİRMASI

2024 yılı net satışlarına göre, Bursa'nın ilk 10 firması belli oldu. Listenin zirvesinde, 175 milyar 482 milyon TL'lik net satışla Oyak Renault yer aldı. Oyak Renault'u Tofaş 106,1 milyar TL ile TGS Dış Ticaret de 84,3 milyar TL ile izledi. Dördüncü sırada Bosch 64,1 milyar TL, beşinci sırada Borçelik 46,6 milyar TL ile bulunurken, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) 41,7 milyar TL ile listenin altıncı sırasında yer aldı. Sütaş, Uludağ Perakende Elektrik Satış, Köfteci Yusuf ve Karesi Polyester ise sırasıyla ilk 10'da yer alan diğer firmalar oldu.

İNEGÖL’DEN 7 FİRMA

Açıklanan 250 firma arasında İnegöl’den Küçükçalık Tekstil Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 45’nci sırada, Eskapet Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 107’nci sırada, Çilek Mobilya Anonim Şirketi 143’ncü sırada, Plastipak Turkey Plastik Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi 189’ncu sırada, Saloni mobilya san. Ve tic. A.ş. yer aldı. Ayrıca 52 ve 89’ncu sırada yer alan firmalar ise isminin açıklanmasını istemedi.

