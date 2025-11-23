

Takımın antrenman hazırlıkları sürerken gerçekleşen bu samimi ziyarette, futbolculara ve teknik ekibe baklava ikram edildi. Hem tatlı bir jest hem de yürekten bir destek niteliği taşıyan bu ikram ile başarı dilekleri iletildi.

Ziyaret sırasında Mehmet Sevinç ve Onur Bayram, İnegölspor’un sahaya her zaman yüreğini koyan bir ekip olduğunu vurgulayarak, “Bu şehir sizinle gurur duyuyor. Çarşamba günü çıkacağınız maçta kalbimiz ve dualarımız sizinle” sözleriyle başarı dileklerini ilettiler

İnegöl, takımına güveniyor; gözler şimdi Çarşamba günkü büyük mücadelede.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ