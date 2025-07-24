Öğrenciler, ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettikleri başarılarla adından söz ettirdi. Ahmet Erdem Anadolu Lisesi, Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi iş birliğiyle Türkiye ve dünya genelinde önemli bilimsel organizasyonlarda büyük dereceler kazandı.

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Muhammet Ferit Avcı , TÜBİTAK 2204’te Türkiye birincisi oldu, ISEF Amerika Finallerine katılma hakkı kazandı. DeepTherapy projesiyle osteorit tedavisine yönelik yapay zeka destekli mobil platform geliştirdi. Projede danışmanlık görevini Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi Fizik Öğretmeni Hakan Özkaynak üstlendi.

Efe Sucar , Çin’de düzenlenen BYSCC Bilim Olimpiyatları’nda dünya birincisi unvanını aldı.

Gökçe Ceyda Bilgin , TÜBİTAK Türkiye üçüncülüğü ve MEF Araştırma Projeleri Türkiye birinciliği elde etti. Geliştirdiği ekoenzim projesiyle çevresel duyarlılık alanında fark yarattı.

Bünyamin Ömer Doğan , skolyoz derecesi ölçümüne yönelik çalışmaları sayesinde Oxford Üniversitesi’nden uluslararası panele davet aldı.

Zeynep Ebrar Özyıldırım, BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle birlikte hazırladığı edebiyat projesiyle TÜBİTAK Türkiye üçüncüsü oldu.

Bu başarıların arkasında yer alan danışman öğretmenler ve kurumsal destek sağlayan okul yönetimleri, öğrencilerin bilim ve sanat alanlarındaki gelişiminde belirleyici rol üstlendi.

Ahmet Erdem Anadolu Lisesi’nden 2024 YKS’de Büyük Başarı!

Ahmet Erdem Anadolu Lisesi, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre önemli dereceler elde etti. Okul, Türkiye genelinde üniversiteye yerleşme oranlarıyla dikkat çekti.

Genel Başarı İstatistikleri

AYT Sayısal İlk 1000: 3 öğrenci

AYT Eşit Ağırlık İlk 1000: 10 öğrenci

AYT Sözel İlk 1000: 3 öğrenci

İlk 5000’de: 33 öğrenci

İlk 20.000’de: 100 öğrenci

İlk 50.000’de: 210 öğrenci

Yerleşilen Bölümler ve Üniversiteler:

Tıp Fakültesi : 34 öğrenci (Marmara, İstanbul, Cerrahpaşa, Uludağ, Dokuz Eylül, İzmir Bakırçay, Karabük, KTÜ vb.)

Hukuk Fakültesi : 12 öğrenci (Koç, Marmara, İstanbul, Özyeğin, Uludağ vb.)

Eczacılık : 6 öğrenci (Hacettepe, Marmara, Medipol, Aydın, Anadolu Üniversitesi)

Psikoloji : 5 öğrenci (Boğaziçi, ODTÜ, Bahçeşehir, Çankaya)

İktisat ve İşletme: 8 öğrenci

Ahmet Erdem Anadolu Lisesi, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarıyla Türkiye genelinde adından söz ettirdi. Öğrenciler, sayısal, eşit ağırlık ve sözel alanlarda gösterdiği başarılarla sınav istatistiklerine damga vurdu.

Sınavda Öne Çıkan Veriler:

Sayısal puan türünde ilk 1000’de 3 öğrenci

Eşit ağırlık puan türünde ilk 1000’de 10 öğrenci

Sözel puan türünde ilk 1000’de 3 öğrenci

İlk 5000’de 33 öğrenci

İlk 20.000’de 100 öğrenci

İlk 50.000’de toplam 210 öğrenci yer aldı

En Çok Tercih Edilen Bölümler:

Tıp Fakültesi:

34 öğrenci, Marmara, İstanbul, Cerrahpaşa, Uludağ, Dokuz Eylül, Karabük, KTÜ gibi üniversitelerin tıp fakültelerine yerleşti.

Hukuk Fakültesi:

12 öğrenci, Koç, Marmara, Özyeğin, TOBB gibi köklü üniversitelerde hukuk eğitimi alma hakkı kazandı.

Eczacılık:

6 öğrenci, Hacettepe, Marmara, Medipol gibi üniversitelerin eczacılık fakültelerinde eğitim alma hakkı elde etti.

Psikoloji:

5 öğrenci, Boğaziçi, ODTÜ, Bahçeşehir gibi üniversitelerin psikoloji bölümlerini tercih etti.

İktisat ve İşletme:

8 öğrenci, Bilkent, Koç, Boğaziçi ve Uludağ gibi üniversitelerin ekonomi ve işletme programlarına yerleşti.

Mühendislik Alanları:

Toplamda 40'tan fazla öğrenci farklı mühendislik fakültelerine girdi.

Makine mühendisliği: 10 öğrenci

Elektrik-elektronik mühendisliği: 9 öğrenci

Endüstri mühendisliği: 7 öğrenci

Yapay zeka, biyomedikal, mekatronik, kimya, inşaat, otomotiv gibi mühendislik dallarında 16 öğrenci başarı gösterdi.

Diğer Sayısal Bölümler:

15 öğrenci, moleküler biyoloji, genetik, veri bilimi, matematik, gıda mühendisliği gibi alanlarda üniversite eğitimi almaya hak kazandı.

Eşit Ağırlık Diğer Bölümler:

9 öğrenci, uluslararası ilişkiler, turizm işletmeciliği, felsefe, yönetim bilişim sistemleri gibi bölümlere yerleşti.

Ahmet Erdem Anadolu Lisesi, hem akademik başarı hem de bilimsel üretkenlik alanlarında istikrarını sürdüren kurumlar arasında yer aldı. 2024 YKS sonuçları ve ulusal-uluslararası proje başarıları, okulun eğitimdeki öncü kimliğini pekiştirdi.

Öğrencilerin bireysel çabalarına katkı sağlayan öğretmen kadrosu, danışmanlar ve okul yönetimi; başarı tablosunun mimarları arasında yer aldı. Başarı gösteren öğrencilere ve onları her adımda destekleyen ailelerine teşekkür mesajı iletildi.