Eber Gölü'nün üst kısmında ve Sultandağı'nın eteklerinde oluşan özel mikroklima alanında yetişen coğrafi işaret tescilli Sultandağı kirazı, kendine has baskın aroması ve kalitesiyle Batı dünyasındaki içecek ve pastacılık sektörünün vazgeçilmezi haline geldi.

Türkiye'den dondurulmuş kiraz ihraç eden firmaların farklı bölgelerden tedarik ettiği ürünler yurt dışındaki tüketicilerden beklenen ilgiyi görmezken, yabancı alıcılar özellikle Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi ve Konya'nın Akşehir ilçesinde yetişen eşsiz aromaya sahip kirazları talep ediyor. Bir dönem İngiliz Kraliyet sofrasına kadar ulaşan Sultandağı kirazı, eşsiz lezzette yakaladığı ününü, Avrupa'da halen koruyor.

Aroma farkı dev pazarların kapısını açtı

İzmir, Denizli ve Bursa gibi illerden gelerek bölgede alım noktaları oluşturan büyük gıda firmaları, ABD ve Avrupa'dan aldıkları yoğun talebi karşılayabilmek adına Sultandağı ve Akşehir kirazı almak için birbiriyle yarışıyor. Bölgede kurulu gıda tesisleri de alım yaptıkları ürünleri sanayi tipi olarak işleyip dondurduktan sonra doğrudan yurt dışına sevk ediyor. Halihazırda Sultandağı'nda faaliyet gösteren Ak Pınar Gıda tesisleri başta olmak üzere, bölgedeki işletmelerin doğrudan dondurulmuş olarak ihraç ettiği kiraz miktarı tek başına 20 bin tonu buluyor. Diğer illerden gelip bölgeden aldıktan sonra kendi tesislerinde işleyip ihraç ettikleri ürünleri de eklediğinizde yurt dışına hazır dondurulmuş gıda olarak ihraç edilen kiraz miktarı çok daha fazla oluyor.

Tarihi rekolte rekoru kırıldı

Öte yandan, Konya'nın Akşehir ve Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçelerini kapsayan havzada bu yıl tüm zamanların rekolte rekoru kırıldı. Normal şartlarda yıllık 55 bin ila 60 bin ton civarında gerçekleşen ve geçmiş yıllarda en fazla 65 bin tona ulaşan toplam üretim, bu sezon 110 bin ton seviyesine kadar yükseldi. Bölgeden dondurulmuş ürünlerin yanı sıra 40 bin tonun üzerinde taze tescilli sofralık kiraz sevk ediliyor. Kayıtlı olarak gerçekleştirilen 65 bin tonluk doğrudan ihracata, iç piyasadan ürün çekip yurt dışına satan aracı firmalar da eklendiğinde, bu yıl hem rekoltede hem de ihracat rakamlarında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşılması bekleniyor.