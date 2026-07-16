Karacabey'in dağlık kesimlerinde uzun yıllardır sürdürülen geleneksel yöntemle yetiştirilen yerli kara sığırlar, yılın büyük bölümünü doğada geçiriyor. Bölge halkının önemli geçim kaynaklarından biri olan hayvancılıkta, hayvanlar ormanlık alanlarda kendi buldukları otlarla besleniyor. Dayanıklı yapılarıyla bilinen yerli kara sığırlar, doğal yaşamın içinde büyüyerek hem et kalitesi hem de sağlıklı gelişimleriyle dikkat çekiyor.

Ekmekçi Mahallesi Muhtarı Ramazan Diğrenci, bölgede uygulanan hayvancılık modelinin yıllardır değişmeden devam ettiğini söyledi. Diğrenci, 'Karacabey'in bu bölgesinde yerli kara sığır yetiştiriciliği yapılıyor. Hayvanlarımız dağlarda serbest şekilde otluyor ancak sahipsiz değiller. Ekmekçi, Boğazköy, Bayramdere ve Yeniköy mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımızın en önemli geçim kaynaklarından biri bu hayvancılık. Sürekli doğada bulundukları için sıcağa ve soğuğa oldukça dayanıklı oluyorlar. Bazen dağa çıkmak zor olduğunda günler sonra gittiğimizde ineğin yavrusunu doğurmuş ve büyütmeye başlamış olduğunu görüyoruz. Doğanın içinde tamamen kendi imkanlarıyla yaşamlarını sürdürüyorlar' dedi.

Hayvanların yaklaşık 2,5 yaşına kadar hiçbir şekilde suni yem tüketmediğini belirten Diğrenci, 'Hayvanlarımız tamamen doğal otlarla besleniyor. Kurban Bayramı yaklaşınca, yaklaşık 3-5 ay kala damlarımıza alarak bakım ve besilerini tamamlıyoruz. Onun dışında yaşamlarını tamamen doğada sürdürüyorlar. Bu nedenle en doğal kurbanlıklardan biri olduklarını söyleyebiliriz' ifadelerini kullandı.