Tahıl, yağlı tohum ve yem hammaddeleri ticareti alanında faaliyet gösteren Taban Gıda, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.

Başvuruyu inceleyen İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ve ortağı Aras Demir hakkında 9 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç aylık geçici mühlet uygulanmasına hükmetti.

Davanın ön inceleme ve tahkikat duruşması 1 Ekim 2026 tarihinde görülecek. Alacaklılar, ilanın yayımlanmasından itibaren yedi gün içinde, konkordato mühleti verilmesini gerektiren şartların oluşmadığını delilleriyle birlikte ileri sürerek karara itiraz edebilecek.

İddiaları kabul etmedi

Oksijen’in haberine göre Taban Gıda ve Aras Demir’in adı, sahte belgeler aracılığıyla GDO’lu ürünlerin Türkiye’ye getirildiği iddialarına ilişkin Tekirdağ 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada da geçiyor.

İddianamede, Rusya ve Ukrayna’dan 11 gemiyle getirilen mısır ve kanolanın ithalat işlemlerinde mevzuata aykırı davranıldığı öne sürüldü.

Aras Demir ise mahkemedeki savunmasında GDO’lu ürün ticareti yapmadıklarını söyledi. Başka bir şirketin, tek seferlik bir ödeme karşılığında Taban Gıda’ya ait belgeleri kullandığını öne süren Demir, hakkındaki suçlamaları reddetti.