Uluslararası İşçi Filmleri Festivali (İFF), 3-9 Ekim tarihleri arasında Konak Kültürevi’nde seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Nilüfer Kent Konseyi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) ve Bursa Barosu işbirliğiyle düzenlenen festivalde, yerli ve yabancı toplam 51 yapım gösterime sunulacak.

Festivalin açılış filmi, ev işçiliğinin görünmeyen emeğini ve işveren ile işçi arasındaki sınıfsal çatışmayı konu alan Erkan Tahhuşoğlu’nun “Döngü” filmi olacak. Açılış programı, 3 Ekim Cuma günü saat 19.30’da kokteyl ile başlayacak, ardından saat 20.30’da film gösterimi yapılacak. Gösterimin ardından yönetmen Erkan Tahhuşoğlu ve yapımcı İris Tahhuşoğlu ile bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında, 4 Ekim Pazar günü saat 12.00’de “Son Enstitüler” ve saat 14.00’te “Işığın Hasadı” filmleri TÜMTİS Bursa Şubesi’nde izleyiciyle buluşacak.

Festival kapsamında yerli ve yabancı kısa filmler, yerli kısa metraj belgeseller, yerli deneysel yapımların gösterimi yapılacak. Festival kapsamında ayrıca Fransız Kültürevi’nin katkılarıyla “Köpekler ve İtalyanlar Giremez” ve “Alarmlar” filmleri de seyirciyle buluşacak.