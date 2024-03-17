TFF 2. Lig Beyaz Grup 31’inci haftasında Bursaspor deplasmanda Kırşehir FSK ile karşılaşan Yeşil beyazlı takım sahadan 2-1'lik skorla galibiyetle ayrıldı.
Stat: Kırşehir Ahi
Hakemler: Can Cengiz – Emrah Akkaya – Sinan Ertinğü – Onur Güneş
Kırşehir FK: Burak Yaşar, Osman Torun, Ömer Esenkaya, Emre Can Coşkun, Cihat Aktaş, Selimcan Temel(89’Fatih Üge), Mert Özyıldırım(46’ Kağan Bağış), Yasin Başaytaç, Furkan Tütüncü(87’Tunahan Ertuğrul), Hüseyin Solaklı(46’ Nurullah Serbest), Gökdeniz Varol
Yedekler: Saraç Tüfekçi, İsmail Karakaş, Nurullah Serbest, Tunahan Ertuğrul, Kağan Bağış, Hüseyin Ekici, Tolga Şahin, Fatih Üge, Selim Toprak, Arda Kurt
Teknik Sorumlu: Orhan Kosulu
Bursaspor: Deniz Aydın, Eren Tunalı, Yiğit Fidan, Ertuğrul Kurtuluş, Abdullah Tazgel(78′ Enes Solakoğulları), Yusuf Sertkaya(65’Mehmet Çetin), Hamza Baran Arıkan, Mustafa Genç, Bilal Güney(78′ Eren Güler), Deniz Kinibbe(46’Kerem Dede), Berat Altındiş(87’Barış Dalkıran)
Yedekler: Kerem Matışlı, Emir Kayacık, Eren Güler, Enes Solakoğulları, Mehmet Çetin, Ömer Turan Görgüç, Barış Dalkıran, Kerem Dede, Kerem Kök, Emre Tepegöz
Sarı Kart: Yasin Başaytaç, Selimcan Temel, Emre Can Coşkun, Cihan Aktaş(Kırşehir FK) – Yusuf Sertkaya, Hamza Baran Arıkan (Bursaspor)
Kırmızı Kart: 12’ Ömer Esenkaya, 69’ Yasin Başaytaç (Kırşehir FK)
Goller: 49’ Furkan Tütüncü (p) (Kırşehir FK) – 14’ Hamza Baran Arıkan, 85′ Berat Altındiş (Bursaspor)