Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 7. hafta maçında Bursaspor, deplasmanda Kırklarelispor ile karşılaşacak. Yeşil beyazlılar, kritik mücadelede 3 puan arayacak.

Bursaspor, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 7. haftasında deplasmanda Kırklarelispor’a konuk olacak. Mücadele 5 Ekim Pazar günü saat 16.00’da Kırklareli Atatürk Stadı’nda oynanacak.

Kritik karşılaşmada düdük Mustafa Hakan Belder’de olacak. Yardımcılıklarını Mehmet Erdoğan ve Furkan Çıraklar üstlenirken, dördüncü hakem olarak Burak Filik görev yapacak.

Bursaspor zirve yarışında

Ligde geride kalan 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan yeşil-beyazlılar, topladığı 15 puanla ikinci sırada yer alıyor. Rakip fileleri 19 kez havalandırarak ligin en golcü takımı konumunda bulunan Bursaspor, kalesinde ise yalnızca 2 gol gördü. Çağlayan’ın öğrencileri, Kırklareli deplasmanından 3 puanla dönerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Ev sahibi çıkış arıyor

Rakip Kırklarelispor ise ligde oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 6 puanla 13. sırada bulunan Kırklareli ekibi, taraftarı önünde çıkış arayacak.