KAHRAMANMARAŞ VE ŞANLIURFA’DAKİ ACI OLAYLARI UNUTMADI

Açıklamasına, hafta içerisinde Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan elim olaylarda hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyerek başlayan Ademoğlu, ailelere ve tüm ülkeye başsağlığı dileklerini iletti.

“SEZONUN ÖZETİ GİBİ BİR MAÇ OLDU”

Karşılaşmayı değerlendiren Ademoğlu, oynanan maçın sezonun genel bir özeti niteliğinde olduğunu belirterek, “Oynanan maç sezonun özeti oldu. Hiçbir maçta ezilmedik, bolca kaçırdık. Farklı olabilirdi, eğrisi ve doğrusuyla bu sezonu bitirdik sayılır. Son maçımız deplasmanda. Bu heyecanı dokuz ay boyunca yaşatan futbolcu kardeşlerimiz, teknik heyetimiz, yönetici arkadaşlarımıza ve taraftarlarımız teşekkür ediyorum.” dedi.

“KONGRE KARARI ALACAĞIZ”

Yeni sezon öncesinde kulüpte kongre kararı alınacağını da duyuran Ademoğlu, kulübün geleceği için bunun önemli olduğunu söyledi. “İnegölspor'umuz için önümüzdeki sezon ile ilgili kongre kararı alacağız. Kulübün önünü açmakta her zaman fayda vardır.” dedi.

“KULÜP SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR NOKTAYA GELDİ”

Kulübün maddi açıdan daha sağlam bir yapıya ulaştığını belirten Ademoğlu, destek veren herkese teşekkür ederek, “Kulübümüzün maddi anlamda sürdürülebilecek bir seviyeye geldiğine inanıyorum. Protokolümüzden sponsorlarımıza, basın mensuplarımıza ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Takımımız inşallah ilerleyen sezonlarda hak ettiği yerlere yükselecek. Şehrimiz ve taraftarımız bunu hak ediyor.” dedi.