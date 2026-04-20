İnegöl’de düzenlenecek organizasyon, teknolojiye ilgi duyan gençleri bir araya getirecek. “Geleceği gençler kodluyor” sloganıyla ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen yarışmada ortaokul kategorisinde çizgi izleyen temel seviye, tozkoparan robot, robot basketbolu; lise kategorisinde ise labirent ustası ve mini sumo kategorilerde mücadeleler gerçekleştirilecek. Yarışma, 21-22 Nisan 2026 tarihlerinde İnegöl Kapalı Spor Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Starwood iş birliğiyle hayata geçirilen organizasyonun, gençlerin teknoloji ve yazılım alanındaki yeteneklerini geliştirmesine katkı sağlaması hedefleniyor.