Geçtiğimiz hafta deplasman Belediye Kütahyaspor’a 3-1 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini alan Bursaspor, Kuşadasıspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

BURSASPOR’UN DEPLASMAN KARNESİ

Ligde şu ana kadar oynanan 22 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Yeşil Beyazlılar, bu maçlarda attığı 45 gole karşılık kalesinde ise sadece 11 gol gördü. Ligde 51 puanla en yakın takipçileri Belediye Kütahyaspor ve Karşıyaka’nın 7 puan üstünde yer alan temsilcimiz, Ege deplasmanına da mutlak favori olarak çıkacak.

Bu sezon deplasmanlarda 10 maça çıkan Bursaspor, 7 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, attığı 20 gole karşılık kalesinde ise 7 gol gördü.

KUŞADASISPOR’UN İÇ SAHA PERFORMANSI

Ligde şu ana kadar oynanan 22 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 16 mağlubiyet alan Ege temsilcisi, bu maçlarda attığı 19 gole karşılık kalesinde ise 38 gol gördü. 16 puanla küme düşme hattında 15. sırada yer alan ekip için tehlike çanları çalmaya başladı.

Kalan 8 haftada mümkün olduğunca puan toplamaya ihtiyacı olan rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek olan Kuşadasıspor, Bursaspor maçını da kaybetmesi durumunda kümede kalma şansını zora sokacak.

Ev sahibi ekip, bu sezon kendi saha ve seyircisi önünde çıktığı 11 maçta sadece 2 kez galibiyet alırken, 1 maçta ise berabere kaldı. 8 maçta rakiplerine boyun eğen ekip, iç saha maçlarında attığı 6 gole karşılık ise kalesinde 17 gol gördü.

MAÇ NE ZAMAN?

Nesine 3. Lig 1. Grup 23. Hafta mücadelesinde Kuşadasıpor-Bursaspor arasında ki karşılaşma 16 Mart Pazar günü saat 14.00’de Özer Türk Stadyumunda oynanacak.