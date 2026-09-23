Kulübün 3. Lig mücadelesi verdiği günlerde başlatılan ve kısa sürede tarihi bir birlikteliğe dönüşen #Yanındayım hareketi, Süper Lig rotasında yeniden canlandırıldı. Kulübün borçsuz bir yapıyla hak ettiği lige dönebilmesi için tüm Bursa'nın kenetlenmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Enes Çelik, ilk somut adımı bizzat kendisi attı.

İlk bağış Başkan Enes Çelik’ten: 5 milyon TL

Kampanya kapsamında şahsi olarak 5 milyon TL bağışta bulunan Kulüp Başkanı Enes Çelik, yeşil-beyazlı camiaya seslendiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son iki yıldır omuz omuza vererek bu büyük camianın küllerinden nasıl doğduğunu tüm Türkiye'ye gösterdik. Önümüzdeki sene ait olduğumuz Süper Lig'e borçsuz olarak dönmek, ardından yeşil-beyazlı şanlı bayrağımızı Avrupa'da gururla dalgalandırmak için şehrimizin en büyük dayanışma hareketini iş insanlarımızla başlatıyoruz."

Resmi bağış hesabı bilgileri paylaşıldı

Yeşil-beyazlı kulübün geleceğine katkı sunmak ve kampanyaya katılmak isteyen sporseverler ile iş dünyası için açılan resmi hesap bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı:

Hesap Adı: YANINDAYIM

IBAN: TR83 0006 4000 0012 2190 5818 64

Bursaspor’un mali tablosunu güçlendirerek Süper Lig hedefine emin adımlarla yürümesini amaçlayan kampanyanın, kentin ileri gelenleri ve taraftarların desteğiyle çığ gibi büyümesi hedefleniyor.