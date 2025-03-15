Trabzon ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği'nin katkılarıyla organize edilen bu özel gece, yöresel müzikler ve halk danslarıyla katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.

Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde kurulan Ramazan Sokağı, konserler, Hacivat ve Karagöz gösterileri, orta oyunları gibi geleneksel etkinliklerle halkı bir araya getiriyor. Ayrıca, Nilüfer Ramazan Sokağı’nda yer alan hemşehri dernekleri de kendi kültürlerini tanıtan etkinlikler düzenleyerek, ziyaretçilere farklı deneyimler sunuyor.

Trabzon Gecesi, büyük ilgi gördü. Geceye Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra, Trabzon ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Çiftçi ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Etkinlik, geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz ve Hacivat gösterisiyle başladı ve Aşık ve Maşuk gösterisiyle devam etti. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Ramazan Sokağı'nın amacının aileleri bir araya getirmek, kaynaştırmak ve çocuklara eğlenceli bir ortam sağlamak olduğunu belirtti. Başkan Özdemir, "Karadeniz insanının güzelliğini ve birlikteliğini burada bir kez daha gördük. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederim" dedi.

Dernek Başkanı İsmail Çiftçi ise bu tür etkinliklerin devam etmesini dileyerek, Nilüfer Ramazan Sokağı'nda yer almaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Konuşmaların ardından, Trabzon ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği’nin Zifrin Çiçekleri halk dansları ekibinin gösterisiyle geceye devam edildi. Katılımcılar, Karadeniz müzikleri eşliğinde horon oynayarak geceyi keyifle geçirdi. Nilüfer Ramazan Sokağı, Ramazan ayı boyunca her akşam farklı etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.