Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Gebzespor maçı hazırlıklarına başladı. Antrenman, Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Antrenmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma hareketleri yaptı. Ardından pas çalışmalarıyla tempo artırıldı. Günün çalışması dar alan oyunlarıyla tamamlandı.

Kahramanmaraş İstiklal Spor maçında forma giyen futbolcular, günü yenileme çalışmalarıyla tamamladı. Yeşil-beyazlı ekip, Gebzespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın da devam edecek.