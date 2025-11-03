Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, belediye tarafından teknoloji takımlarına sağlanan maddi desteğin 6 milyon liradan 20 milyon liraya yükseltildiğini açıkladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin destek verdiği "Kılavuz Teknoloji Takımları"ndan 14’ünün TEKNOFEST 2025’te farklı kategorilerde dereceye girmesi dolayısıyla Kocaeli Bilim Merkezi’nde ödül töreni düzenlendi. Törende konuşan Büyükakın, teknoloji takımlarına sağlanan desteğin 6 milyon liradan 20 milyon liraya çıkarıldığını bildirdi.

"Daha yaşanabilir bir dünya için üretmeye devam edeceğiz"

Gençlerle gurur duyduğunu belirten Başkan Büyükakın, "TEKNOFEST 2025’te destek verdiğimiz teknoloji takımları, azimleri ve yenilikçi projeleriyle önemli dereceler ve başarılar elde etti. Gençlerimizin teknolojiye yön veren fikirleriyle geleceği birlikte inşa ediyoruz. Kılavuz Teknoloji Merkezi olarak bu yıl toplam 127 teknoloji takımına malzeme desteği sağladık. Ayrıca Vinsan Atölyemizde 20 takıma çalışma alanı imkanı sunduk. Bu desteklerle sadece projelere değil; insana, dayanışmaya ve ortak geleceğimize yatırım yaptık. Gerçek ilerleme ancak insanı merkezine alan, barışa ve kardeşliğe hizmet eden teknolojilerle mümkün olur. Bugünün gençleriyle birlikte daha güzel, daha yaşanabilir bir dünya için üretmeye devam edeceğiz" dedi.

"Desteği 6 milyon TL’den 20 milyon TL’ye çıkardık"

Büyükakın, gençlerin Türkiye’nin geleceğini ve aydınlık yarınlarını inşa ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kocaeli’nin laboratuvarlarında, atölyelerinde sabahlara kadar çalışan; üreten, geliştiren, hayal eden bir gençlik yetişiyor. Gençler sadece teknoloji üretmiyor, aynı zamanda Türkiye’nin bağımsızlığını, yarınlarını, aydınlık geleceğini inşa ediyor. Bu inançla, teknoloji takımlarımıza verdiğimiz desteği 6 milyon TL’den 20 milyon TL’ye çıkardık çünkü siz geliştikçe, bizim desteğimiz de büyüyecek. Kocaeli; bilimin, üretimin ve milli teknolojinin şehri olmayı kararlılıkla sürdürecek. Bu şehrin gençleriyle birlikte Türkiye Yüzyılı’nı kodlamaya devam edeceğiz. Tüm takımlarımızı emekleri, azimleri ve başarıları için yürekten tebrik ediyor, nice yeni başarılara birlikte yürümeyi diliyorum."

Kılavuz Teknoloji Merkezi aracılığıyla bu yıl Kocaeli Üniversitesi’nden 53, Gebze Teknik Üniversitesi’nden 38 ve liselerden 36 olmak üzere toplam 127 teknoloji takımına malzeme desteği verildiği, ayrıca 20 takıma Vinsan Yerleşkesi’nde atölye imkanı sağlandığı öğrenildi.