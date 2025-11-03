Karacabey Belediyesi’nin destekleriyle, Karacabey Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen 1. Hamsi Festivali, Atatürk Kültür Parkı’nda binlerce vatandaşın katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

İki gün süren festivalde; Karadeniz’in sevilen sanatçıları, yöresel tatlar, horonlar ve coşkulu kalabalık bir araya geldi. Festivalin en özel anlarından biri ise Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ile milletvekillerinin vatandaşlarla birlikte horon oynaması oldu. Başkan Karabatı, "Her kültürün Karacabey’de bir yeri var. Kültürlerin buluştuğu bir Karacabey inşa ediyoruz." sözleriyle birlik ve kardeşlik mesajı verdi.

Karacabey Belediyesi’nin destekleriyle, Karacabey Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen 1. Hamsi Festivali, hafta sonu Atatürk Kültür Parkı’nda binlerce vatandaşın katılımıyla büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi. İki gün süren festival boyunca hem sahne performansları hem de yöresel lezzetler Karacabeylilere unutulmaz anlar yaşattı.

Sunuculuğunu Filiz Yıldırım’ın yaptığı festivalde, Karadeniz müziğinin efsane isimlerinden Davut Güloğlu, sahne performansıyla adeta Karadeniz rüzgârı estirdi. Ayrıca Gizem Kara, Filiz Karadeniz, Hikmet Cüre, Ersin Akpınar, Kerim Çakır, Cihan Genç ve Genç Kardeşler Horon Ekibi ile Ali Alkurt, Karadeniz ezgileriyle hem ruhu hem de coşkuyu doruğa taşıdı.

Festivalin ilk günü, "Kuymak Adam" eşliğinde yapılan kuymak ikramıyla başladı. Karadeniz’in vazgeçilmez lezzeti kuymak, vatandaşlardan büyük beğeni toplarken uzun kuyruklar oluştu. Karacabeyliler, sıcak kuymak eşliğinde müzik, dans ve eğlence dolu anların tadını çıkardı.

İlk günün ilerleyen saatlerinde Karacabey Belediyesi Ritim Grubu ve Karacabey Musiki Derneği de sahne alarak, festivalin coşkusuna farklı bir renk kattı. İkinci gün ise festival alanını dolduran vatandaşlara taze hamsi ikramı yapıldı. Mangallarda kızartılan mis gibi hamsiler, alanda uzun süre tüten kokusuyla Karacabey’de Karadeniz havası estirdi.

Festivale; Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, siyasi partilerin ilçe başkan ve yöneticileri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan festivalde ayrıca, Belediye Başkanı Fatih Karabatı, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Gültekin Saygısever ile birlikte horon oynayarak Karadeniz coşkusuna ortak oldu. Alanı dolduran vatandaşlar, Belediye Başkanı Karabatı’yı alkışlarla destekledi.

"Kültürlerin buluştuğu bir Karacabey inşa ediyoruz"

Festivalle ilgili değerlendirmelerde bulunan Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, etkinliğin yalnızca bir eğlence organizasyonu değil, aynı zamanda Karacabey’in sahip olduğu kültürel zenginliğin ve kardeşlik bağlarının güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı. Başkan Karabatı, "Karacabey; Anadolu’nun dört bir yanından gelen insanların dostlukla, sevgiyle ve dayanışmayla yaşadığı, tüm renkleriyle bir mozaik oluşturan özel bir şehir. Biz bu şehirde, her kültürün kendine özgü değerini yaşatmayı, gelecek nesillere aktarmayı çok önemsiyoruz. Bugün burada Karadeniz’in coşkusunu, müziğini, horonunu ve lezzetini doyasıya yaşadık. Hep birlikte aynı heyecanın, aynı enerjinin etrafında kenetlendik. Bu güzel atmosferin oluşmasında emeği geçen Zeki Baştan başkanlığındaki Karacabey Karadenizliler Derneği yönetimine, sahne alan tüm sanatçılarımıza, katkı sunan belediye ekiplerimize ve etkinliğe gönülden katılan tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Karabatı ayrıca, benzer kültürel etkinliklerin ilçede geleneksel hale getirilmesi için çalışmaların süreceğini belirterek, "Her kültürün Karacabey’de bir yeri var. Biz bu topraklarda birlik, kardeşlik ve dayanışma içinde yaşamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Karacabey Karadenizliler Derneği Başkanı Zeki Baştan, festivalin gerçekleşmesinde emeği bulunan herkese teşekkür ederek şunları söyledi;

"Bu güzel etkinlik, Karacabey’deki Karadenizli hemşehrilerimiz başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımızı aynı coşku ve kardeşlik duygusu etrafında bir araya getirdi. Bu organizasyonun gerçekleşmesinde bizlere her türlü desteği sağlayan Karacabey Belediye Başkanımız Sayın Fatih Karabatı’ya, gece gündüz demeden özveriyle çalışan belediye ekiplerine, sponsorlarımıza ve emeği geçen herkese şahsım ve derneğimiz adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum."

Zeki Baştan ayrıca, festivalin ilçeye kattığı kültürel renkliliğe dikkat çekerek, "Bizim amacımız, Karadeniz’in samimiyetini, sıcaklığını ve birlik ruhunu bu topraklarda yaşatmak. Karacabey, farklı kültürlerin buluştuğu bir mozaik. Bu tür etkinliklerle hem dayanışmamız artıyor hem de gelecek nesillerimize kültürümüzü tanıtma fırsatı buluyoruz. Önümüzdeki yıllarda da Belediyemizin desteğiyle bu festivali geleneksel hale getirerek daha da büyütmeyi hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Karacabey’de ilk kez düzenlenen Hamsi Festivali, müzik, dans, lezzet ve kardeşliğin bir arada yaşandığı unutulmaz bir hafta sonu olarak hafızalara kazındı.