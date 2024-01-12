Bursaspor Kulübü, genç futbolcusu Ahmet Çobanoğlu ile sözleşme imzaladı. 23 kez milli takım forması giyen 2008 doğumlu futbolcu için, basına kapalı imza töreni de düzenlendi.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Kulübümüz, altyapısında yetişen Ahmet Çobanoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde gerçekleşen imza törenine Başkanımız Recep Günay, Gençlik Geliştirme Kurulu Başkanımız Mesut Uçaner, futbolcumuz Ahmet Çobanoğlu ve ailesi katıldı. 23 kez milli takım formasını terleten Ahmet Çobanoğlu’na yeşil-beyazlı forma altında başarılı yıllar geçirmesini dileriz.”