Bu akşam, yaklaşık 20 bin Bursaspor taraftarı tarihi Atatürk Stadı’nın bulunduğu alanda bir araya geldi.

Yeşil-beyaz renklere gönül verenler, TFF 3. Lig’e düşmenin ardından adeta yeniden doğuşun kıvılcımını yaktı.

Başkan Enes Çelik’in göreve gelmesiyle başlatılan ‘Yanındayım’ kampanyasıyla birlikte, birlik ve beraberliğini tekrar hatırlayan Bursaspor camiası, bu anlamlı günde toplandı. Bursaspor Kulübü’nün 61. kuruluş yıldönümünde, taraftarlar her şeyin başladığı yer olan Atatürk Stadyumu Miras Alanı’nda buluştu.



Organizasyon sırasında binlerce meşale yakılırken, tam 1963 adet havai fişek atıldı. Gece, adeta gündüze dönerken, Bursaspor taraftarı coşkulu tezahüratlarla ortalığı inletti.

Yaklaşık 20 bin Bursaspor taraftarı, gelecekteki güzel günlerin başlangıcını bu etkinlikle kutladı ve bugünü bir dönüm noktası olarak kabul etti.