Bursaspor deplasmanda Menemen FK'yı 3-1 yendi.

Bursaspor ilk 11; Kerem, Ertuğrul (Kaptan), Alperen, Barış, Rahmetullah, Eyüp, Soner, Salih, Halil, Ertuğrul İ., Emir Kaan

Maçtan Önemli Dakikalar

12' Bursaspor golü buldu ve öne geçti. Sol kanattan Salih Kavrazlı ile köşe atışı kullandı. Kale sahasında Alperen Babacan topu kafayla Soner Aydoğdu'nun önüne indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda top filelerle buluştu.

26' Menemen FK golü buldu ve eşitliği yakaladı. Bu dakikada Menemen FK kontra atağında Bursaspor'u eksik yakaladı. Topla buluşan Arda Çolak ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu.

45+2' Bursaspor golü buldu ve tekrar öne geçti. Bu dakikada gelişen Bursaspor kontraatağında sağ kanattan Halil Akbunar ceza sahası önünde bulunan Eyüp Akcan'a pasını verdi. Eyüp ceza sahası sol tarafında bulunan daha müsait pozisyondaki Salih Kavrazlı'ya aktardı. Salih rakibini çalımla geçerek uzak direğe yaptığı vuruş ile topu filelerle buluşturdu.

Maç 3-1 Bursaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.