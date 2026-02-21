Nilüfer Belediyesi, Ertan Ayçetin Bisikletevi'nde ağırladığı Özel bir okulun Bisiklet Kulübü öğrencilerine Mysia Yolları'nı anlattı. Etkinlikte bölgedeki doğa rotaları ve güvenli bisiklet kullanımı hakkında bilgiler paylaşıldı.

Nilüfer Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Ertan Ayçetin Bisikletevi, genç bisiklet tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Özel bir kolejin Bisiklet Kulübü öğrencileri, bisikletevinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Etkinlikte, 'Mysia Yolları Doğa, Tarih ve Kültür Rotaları' detaylı bir şekilde tanıtıldı.

Doğada bisiklet kullanımı ve doğru rota planlaması gibi teknik konularda bilgilerin aktarıldığı buluşmada, gençler sürece aktif katılım gösterdi.

Bisiklet Kulübü öğrencileri, sunumun ardından parkurlar hakkında yetkililere merak ettikleri soruları yöneltti. Öğrenciler ayrıca etkinlik süresinde Ertan Ayçetin Bisikletevi'nde yer alan farklı bisiklet modellerini ve donanımlarını da yakından inceleme fırsatı buldu.